Il ministro Garavaglia, in terza battuta, chiede poi l’esenzione dal Green pass per partecipare a fiere e sagre all'aperto e, come quarto suggerimento, l'esenzione per tutti i servizi interni agli alberghi. Come ultimo punto, Garavaglia chiede “nessun vincolo per i mezzi di trasporto”: al momento l’obbligo di certificazione non c’è, ma la linea dell’esecutivo sarebbe quella di introdurlo per i viaggi su aerei, treni, navi e traghetti già da fine agosto o da inizio settembre