Maneskin, una canzone e un video per l'Ucraina

Dopo i Pink Floyd , anche i Måneskin fanno sentire la propria voce in favore delle vittime della guerra. ( QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). La band romana, infatti, ha aderito a “Stand Up for Ukraine”, la mobilitazione social organizzata da Global Citizen per raccogliere fondi per aiutare i rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina e dai conflitti in tutto il mondo. La band non si è limitata a fare un post, ma ha condiviso un brano inedito e un video in cui le immagini del gruppo sono alternate a quelle della guerra.

Il testo della canzone

How are you sleeping at night

How do u close both ur eyes

Living with all of those livesOn your hands

Standing alone on that hill

Using your fuel to kill

We won't take it standing still

Watch Us Dance

We're gonna dance on gasoline