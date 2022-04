2/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @coezofficial

Coez ha in programma venti date in tutta Italia e più della metà sono già sold out. Ad aprile suonerà il 13 aprile a Roncade; il 14 aprile a Brescia; il 15 a Padova, il 19 e il 20 aprile a Roma; il 24 aprile a Napoli; il 28 aprile a Modugno; il 29 aprile a Lecce

Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO