Tananai in concerto, due date aggiunte dopo il sold out di Milano

È boom di partecipazioni al Tananai Live 2022 del giovane cantautore rivelazione di Sanremo. Nuove date per Tananai a Venaria Reale e Firenze, dopo il sold-out lampo di Milano

“Le nuove date sono disponibili al link in bio e nelle storie AMORI MIEI GIGANTI. Ci si vede a Milano, Roma, Torino e Firenze”. È con queste parole che Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, ha annunciato sui social l’aggiunta di ben due nuove date al suo calendario di concerti in primavera. Grande successo di pubblico e di biglietti acquistati per il suo Tananai Live 2022, che arriva dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo.

Tananai aggiunge nuove date dopo il sold-out ai suoi concerti approfondimento Sanremo 2022, Tananai con Sesso occasionale: il testo Venticinquesimo posto nella classifica dei Big a Sanremo 2022 che però parla chiaro: è Tananai Mania. Tananai, 26enne cantautore milanese, è ora sulla bocca di tutti, specie del pubblico più giovanile che ha conquistato con il suo cantautorato indie-pop e la verve autoironica. Sono infatti numeri importanti, quelli che non solo lo hanno fatto balzare all’ottavo posto del rank Top 50 Italia di Spotify (Sesso Occasionale ha oltre 344mila ascolti giornalieri) ma che hanno permesso anche il sold-out lampo di alcune date in calendario per il Tananai Live 2022 in partenza a maggio. Dopo il tutto esaurito a Milano, arrivano quindi anche le tappe a Venaria Reale e Firenze. Eccole di seguito: Venerdì 13 maggio 2022 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia (NUOVA DATA)

Lunedì 16 maggio 2022 – Milano, Fabrique (SOLD OUT)

Mercoledì 18 maggio 2022 – Roma, Atlantico Live

Venerdì 20 maggio 2022 – Firenze, Tuscany Hall (NUOVA DATA)

Lunedì 23 maggio 2022 – Milano, Fabrique Come reso noto dagli organizzatori degli show del Tananai Live 2022 (Friends & partners), i biglietti per partecipare ai diversi appuntamenti in calendario, sono disponibili online sui circuiti di vendita Ticketone e Ticketmaster, oppure presso i migliori rivenditori autorizzati.

Tananai e l’incognita Eurovision approfondimento Eurovision 2022, i Paesi partecipanti che si sfideranno a Torino È stato lo stesso Tananai a scherzare la prima volta, in occasione della classifica finale di Sanremo 2022, sulla sua partecipazione all’Eurovision, commentando ironicamente con il pubblico, come stesse aspettando le 24 rinunce dei cantanti classificatisi prima di lui per poter partecipare di diritto alla nuova edizione che si terrà a Torino. Storia che è proseguita con un interessante nuovo capitolo che vedrebbe l’ambasciatrice svizzera proporgli un provino per rappresentare il Paese alla tanto attesa kermesse della musica europea. Nonostante non si conosca ancora l’esito di questa proposta, è certo che, di fronte ad una possibile partecipazione di Tananai ad Eurovision 2022 per la Svizzera, forte sarebbe l’appoggio di tutti gli italiani. Con ogni probabilità anche da parte di alcuni colleghi come Jovanotti che alcuni giorni fa, via Instagram Stories, si è cimentato con una personale versione di Sesso Occasionale suonata alla chitarra e accompagnata dal suo flow.