Tananai, annunciate le nuove location dei concerti

Archiviato il 25esimo posto tra i Big in gara alla kermesse – che il cantante ha scelto di prendere con filosofia e festeggiare con amici e staff presente con lui all’Ariston – è grande successo per Tananai . Al secolo Alberto Cotta Ramusino, il 26enne cantautore e produttore discografico milanese ha comunicato nelle scorse ore il cambio repentino di location per i suoi prossimi show in programma a Milano e Roma a maggio. Il motivo? Il boom di prevendite che ha richiesto un’organizzazione degli spettacoli in club di più grandi dimensioni.

Già conosciuto ai più dopo il suo esordio a Sanremo Giovani con il brano Esagerata, Tananai ha riscosso negli ultimi giorni grande successo dopo la sua partecipazione alla 72esima edizione del Festival . Il suo brano Sesso Occasionale è stabile al nono posto della Top 50 Italia di Spotify con oltre 400mila streaming giornalieri. Grandi numeri e spiccata simpatia, che hanno permesso al cantante milanese di raccogliere un folto seguito di ascoltatori, tanto che le prevendite per i suoi show in programma a Milano e Roma a maggio, sono andate sold-out in pochissime ore , richiedendo di spostare l’organizzazione dei concerti in club più capienti. Ecco quindi le nuove date del Tananai Live 2022 che, come raccontato dallo stesso artista sui social, farà tappa lunedì 16 maggio al Fabrique di Milano e mercoledì 18 maggio all’Atlantico di Roma. I concerti di Tananai sono organizzati da Friends & Partners. È la stessa agenzia di eventi a far sapere al pubblico che i biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date e location, mentre i nuovi ticket di ingresso sono già disponibili da giovedì 10 febbraio sul circuito Ticketone e Ticketmaster, nonché presso tutti i rivenditori ufficiali sparsi sul territorio.

I grandi numeri di Tananai

approfondimento

La classifica finale di Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco

Sarà per le sue canzoni super catchy (in italiano “accattivanti”) o per le melodie che ti entrano in testa e non ti lasciano far altro che cantare. O forse per la sua verve simpatica e per il terzo posto al Fantasanremo. Quel che è certo è che Tananai (nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino) è tra le vere rivelazioni dell’ultimo Sanremo. Non solo sold-out lampo degli show in programma a Milano e Roma, ma anche importantissimi numeri registrati dallo streaming della sua hit Sesso Occasionale (ora nona su Spotify con 407.163 ascolti giornalieri) e dalla vendita del suo LP 7”/ 45 giri in edizione limitata. Si tratta di una copia, in un iconico colore arancione, autografata e baciata dall’artista, contenente entrambe le canzoni presentate al Festival, Sesso Occasionale e la cover di A far l’amore comincia tu con Rosa Chemical. Dopo il tutto esaurito, il vinile di Tananai tornerà disponibile nei prossimi giorni su Amazon e in tutti i negozi di dischi dal prossimo 4 marzo.