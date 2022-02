Sanremo 2022, la classifica delle canzoni su Spotify e Youtube

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è finita da poco più di due giorni, ma continua a far parlare di sé, anche oltre i confini nazionali, per gli importanti numeri registrati dalla maggior parte delle canzoni in gara. E se Mahmood e Blanco con la loro Brividi detengono il primo posto di tutte le classifiche, arrivando a raggiungere persino la 5a posizione nella Top 50 Global di Spotify, tanti sono i colleghi entrati in tendenza nella medesima piattaforma di streaming musicale così come su YouTube con il loro videoclip ufficiale. Sintomo che la musica italiana non è in declino, ma più viva che mai, grazie anche all’arrivo di interpreti molto giovani. Ecco la classifica delle canzoni di Sanremo 2022 su Spotify e su YouTube.