La classifica finale di Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco

A trionfare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo sono Mahmood e Blanco ( FOTO ), secondo posto per Elisa, terzo Gianni Morandi. Alla serata finale i 25 big in gara che hanno riproposto i loro brani. Dopo la prima classifica le prime tre canzoni sono state poi rivotate separatamente: il televoto ha pesato per il 34% sul risultato complessivo, la giuria della Sala Stampa, tv, radio e web per il 33% e la Demoscopica 1000 per il 33%.

La serata finale del Festival di Sanremo (TUTTI GLI OSPITI) si è aperta con l'inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio. Co-conduttrice insieme ad Amadeus, Sabrina Ferilli. “Lei è luce non solo perché è bellissima, ma perché è una bella persona”, l'ha introdotta Amadeus. “Dove le hai le pile? Non è normale che vai avanti ininterrottamente tutte queste ore, neanche Mentana con le maratone”, ha esordito l'attrice. "Amadeus, sei un fenomeno, la forza tua ce l'hanno in tre: Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Mattarella", ha continuato, scherzando sul futuro: "Se tante volte non volessi più fare il festival, questa serata falla brutta brutta brutta, perché se tante volte questi della Rai non decidono chi ti può sostituire, ti chiedono di restare altri sette anni, lo vedi come funzionano le cose in Italia". Sabrina Ferilli ha poi fatto una sorta di non-monologo, rifiutando la proposta di Amadeus di prendersi uno spazio tutto per sé. “Ce ne siamo già fatti troppi di monologhi in questi due anni”, ha detto l'attrice ad Amadeus, che ha poi spiegato di aver pensato a possibili temi da affrontare come le donne e la famiglia, il maschilismo, la bellezza interiore: “Ma come faccio a parlarne, io sono quattro giorni che mangio radici per entrare in questo vestito”, ha spiegato. “Parliamo d'amore? Di dipendenze affettive? Ma qui c'è Amadeus, che su Instagram ha un profilo di coppia. Più dipendenza di questa”, ha scherzato. “Possiamo parlare di inclusione, ad esempio. Ma per parlare di questi argomenti serve chi li studia e li conosce, e magari lo faccia in palcoscenici anche meno scintillanti di questo. Poi mi sono detta: ma perché la presenza mia deve essere associata ad un problema?”, ha detto, conquistando un grande applauso. Ospiti della serata anche le Farfalle Azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea. Le campionesse di ginnastica ritmica hanno danzato sulle note di Upside down.