Sanremo 2022, le nostre pagelle della serata finale del Festival

SEGUI IN DIRETTA LA SERATA COL NOSTRO LIVE BLOG



SANREMO 2022, LA SCALETTA DELLA SERATA FINALE



Matteo Romano – Virale - VOTO 7



Mi dispiace che ora che il Festival è finito Matteo, in impeccabile Emporio Armani, è uscito dal guscio della timidezza. Questa sera davvero è venuta la voglia di rischiare un momento virale.



Giusy Ferreri – Miele - Voto 6+

Alza il quoziente di sensualità con un abito generoso. E, come dice la canzone, non c'è alcun motivo di cercarla in un'altra. Col megafono sulle labbra è spettacolare, un tocco d'altri tempi che ci ricollega all'imminente album Cortometraggi. Con dedica a Federico Fellini. Contemporaneo.



Rkomi – Insuperabile - VOTO 6+

The skin man è a Sanremo per chiudere un cerchio. La sensazione è che al Festival non sia stato in sintonia col titolo della sua canzone, ma la musica va oltre e arriva da un 2021 di numeri siderali. Piace molto, al di là dell'Ariston. Il combo finale entusiasmante.



Iva Zanicchi – Voglio amarti - VOTO 6-

Sembra un po' Maria Stuarda con questo look nobildonna scaltra. È stato bello rivederla a Sanremo, certo che con una canzone più fresca avrebbe potuto dire la sua. Per citare una sua canzone è rimasta tra la riva bianca e la riva nera. Sulla voce... beh da podio!



Aka7even – Perfetta così - VOTO 6/7

Libero dalla tensione, nella serata finale mostra tuta la sua forza, emotiva e artistica. Finalmente lo ho trovato energico, quello che ha spopolato nel mondo di Mtv. È stato rassicurante. Tenero a ringraziare i genitori.



Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare - VOTO 6/7

Il gentiluomo del Festival. Una missiva per i migranti, per chi non ha paura della notte. Quello che fa riflettere è che in queste parole c'è ancora l'american dream. Seppur di sudore, fatica e solitudine.