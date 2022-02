Sanremo 2022, Rkomi: "Difficile far bene in quattro minuti"

I MOMENTI INDIMENTICABILI DELLA QUARTA SERATA SANREMO 2022, IL PROGRAMMA DELLA FINALE Un 2021 stratosferico per Rkomi che inizia il nuovo anno affrontando il Festival di Sanremo ( LO SPECIALE - LE PAGELLE DELLA QUARTA SERATA ) . Il brano è Insuperabile ed è la chiusura di un viaggio iniziato con Taxi Driver che, come un mezzo pubblico che si rispetti, fa più corse (canore). Ieri sera, insieme ai Calibro 35 , ha proposto un medley di Vasco Rossi . Mirko partiamo dalla scelta della cover di ieri sera. Arrivo da una infanzia hip hop e poi è arrivato Vasco Rossi, lo considero il primo cantautore che ho ascoltato. Abbiamo scelto un medley di tre brani Fegato Spappolato, Deviazioni e Cosa Succede in città. Perché i Calibro 35? Li ho conosciuti tramite Venerus e so che sono aperti e mi è balenata questa idea. Taxi Driver è il disco più venduto del 2021 ma la classifica non gli corrisponde. Partiamo dal fatto che Sanremo ti porta nelle case di tutti e già questo è un piacere. Ci saranno sempre della mancanze canore, Insuperabile è un brano tecnicamente difficile e in più io mi faccio prendere dall’emozione. È difficile fare bene in quattro minuti, sono molto sensibile.

approfondimento

Sanremo 2022, le pagelle della serata cover del Festival

Cosa ti pesa?

Non faccio l’amore da tempo, faccio quattro volte al giorno il riscaldamento vocale, troppo severo con me stesso e dunque sul palco arrivo arrabbiato ma mi si bloccano gli zigomi.

In futuro nella tua musica vedi sfumature rock come nella versione Deluxe di Taxi Driver?

Le influenze arrivano in primis dai musicisti che incontri. Non so cosa sarà il mio futuro ma posso dirti che ora sto ascoltando molto rock.

Cosa ti resta dell'esperienza Mtv Unplugged?

Mi ha dato modo di crescere. Ma in realtà è tutto l’anno che lavoro per crescere.

Ti senti Insuperabile fino a che punto?

Questo brano chiude un cerchio e Taxi Driver riassume le mie tante sfaccettature. Ma devo fare ancora un sacco di cose, mi sento appena nato!