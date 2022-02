Sanremo 2022, le pagelle della serata cover del Festival

SEGUI IN DIRETTA LA SERATA COL NOSTRO LIVE BLOG



SANREMO 2022, LA SCALETTA DELLA SERATA FINALE



I MOMENTI PIU' BELLI DELLA QUARTA SERATA



Noemi – (You make me feel) A natural women (Aretha Franklin) - VOTO 7

Anche stasera di una elaganza maestosa. Ha scelto una versione più sincopata, il piano e una carezza e il maestro Andrea Rodini armonizza il tutto. La voce a tratti ruvida dona naturalezza e spontaneità all'esecuzione.



Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizia De André) con Vinicio Capossela - VOTO 9

È un brano figlio dell'amicizia di Faber con Nicola Piovani. Sul palco c'è anche Mauro Pagani, il maestro. Per l'occasione Giovanni sceglie una canotta rossa mentre Vinicio non rinucia al suo look alla Pierino la Peste. L'armonica di Pagani è celestiale. La sicurezza dell'artista partenopeo si vede già da come suona il piano con una sola mano. Stordisce l'attualità del testo. Un perla.





Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli - VOTO 6

Affronta questo standard quasi sottovoce e solo verso il finale si libera (credo) di un peso che si chiama confronto. Ma dico anche che dopo il My Way di Syd Vicious si può solo osare. Rita Marcotulli al piano è lussureggiante.



Le Vibrazioni – Live and let die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants -VOTO 6/7

L'applauso parte col nome di Beppe Vessicchio, per una volta al pianoforte e non a dirigere l'orchestra. La band milanese ha scelto il Baronetto e un'ospite internazionale per una sfida ostica. Adorabile la versione quasi Prog. Bravi!



Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia - VOTO 6

Se le sue Farfalle ogni sera volano più alte, il muso duro non mostra un grande sorriso. Però c'è la signora Mannoia che lo tiene per mano e fa volare lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Dove probabilmente troverà anche il suo vestito di stasera.



Emma – Baby one more time (Britney Spears) con Francesca Michielin - VOTO 7

Le due poppettare (Emma dixit) scendono le scale come fossero quelle mobili del supermercato. Sicure e fiere, eleganti, sbrilluccicanti. Bravissime e bellissime, una versione di un brano iconico che meglio non poteva essere resa. Da stasera abbiamo The Blues Sisters!