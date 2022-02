Sangiovanni a Sanremo: "Tutto il resto si ferma e c'è solo la musica"

Nella serata delle cover, Sangiovanni, ha portato sul palco A muso duro, intenso brano del compianto Pierangelo Bertoli; con lui c’era Fiorella Mannoia. “Come persona l’esibizione mi ha dato la possibilità di farmi capire dal pubblico: dietro l’artista c’è sempre l’uomo, che decide di condividere o meno delle cose. Brutto è quando la gente giudica la tua persona in base alla musica, non sempre un’artista lo conosci al punto da poter giudicare la sua umanità. Da artista mi ha dato la possibilità di cantare una canzone gigante e di condividere il palco con una donna grande della musica italiana e poter dire di aver cantato all’Ariston con Fiorella Mannoia. Infine la famiglia ha potuto rivedere Pierangelo ancora vivo. È bello che la musica non muoia mai e ringrazio la famiglia Bertoli”.

"LA MUSICA TI SALVA, È TERAPEUTICA"

La musica come terapia, per Sangio. “Ti salva da tante cose, non soltanto scriverla, ma anche ascoltarla. Io ho iniziato a scrivere per terapia, per espellere i miei problemi; è una grande amica, la musica, quando le persone non ti ascoltano o non ci sono e non si sa con chi comunicare. Mi ha permesso di risolvere tante cose”.

L’8 aprile uscirà il suo nuovo album. “Il mio album - ci dice il cantautore - parla di me, sono i miei pensieri più forti. Questo mi permette di essere sincero e molto diretto. Sono consapevole che non sarà il mio miglior disco. Non a livello di numeri, per me che l’ho scritto, ecco. Io voglio lanciare un messaggio. Questo disco li ha, ma vorrei lanciare messaggi che in qualche modo io esplicito attraverso la mia esperienza di vita".