4/11 ©Getty

Per Sabrina Ferilli, peraltro, non si tratta di un debutto. L’attrice romana è salita sul palco dell’Ariston per la prima volta nel 1996, conducendolo insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza. Ed è tornata nel 2002 e poi nel 2012, cantando insieme a Gianni Morandi

Sanremo 2022, Jovanotti e Gianni Morandi si scatenano con un medley di successi