Mahmood e Blanco, duetto da "Brividi", al Festival di Sanremo

La loro amicizia è nata la scorsa estate, quando si sono visti per scrivere il ritornello di "Brividi", brano intenso col quale partecipano - in coppia - all'edizione numero 72 del Festival di Sanremo. Li abbiamo incontrati

Sono in gara al Festival di Sanremo (IL LIVE - LO SPECIALE) con il brano “Brividi”, Mahmood e Blanco. "Una canzone", ci dicono, " che punta a una libertà universale".

PUNTIAMO A NON ETICHETTARE I SENTIMENTI

"Puntiamo a non etichettare i sentimenti, perché comunque “Brividi”, vuole raccontare un po’ tutto. Sembra, all’inizio, voler parlare soltanto d’amore, ma in realtà ci teniamo a precisare che il punto su cui vogliamo focalizzarci è proprio la frase “Ti vorrei amare, ma sbaglio sempre", quel sentirsi sbagliati dopo che si dà tanto e aver paura di non riceve in cambio quello che si dà", spiega Mahmood.

IL BRANO NASCE DAI NOSTRI DISAGI DEGLI ULTIMI MESI

“Il brano”, dice Blanco, “ha un’ispirazione personale. Io l’ho scritta per una persona specifica e credo anche Ale”. Gli fa eco Mahmood “viene dai nostri disagi degli ultimi mesi, ‘sta canzone. Ha molto a che fare con noi, ma speriamo che ci si possano ritrovare soprattutto tutti. Vogliamo che arrivi a tutti, a più gente arriva più noi siamo felici. Per quanto la canzone abbia a che fare col nostro periodo di vita, comunque io ho 29 anni e lui ne ha 18, il nostro messaggio, il ritornello, l’abbiamo veramente scritto in una maniera così tanto aperta, così tanto universale, che a più gente veramente arriva, più la nostra missione è compiuta, non so se mi spiego”.

BLANCO E MAHMOOD, UN'AMICIZIA NATA D'ESTATE

Tra Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi e Mahmoud, in arte Mahmood, c’è una vera amicizia, nata – ci spiegano – proprio quando è nato il ritornello di “Brividi”, quindi in realtà l’estate scorsa.

A proposito del titolo della canzone, Blanco confessa che a fargli venire i brividi è la parola giusta detta dalla persona giusta. “D’estate, quando sono a Orosei e sono da solo sugli scogli, sento il rumore delle onde e ogni tanto mi vengono i brividi”, svela Mahmood.

BLANCO E IL SOGNO DI CANTARE CON CELENTANO E MORANDI

Mahmood ha già duettato con Elisa in “Rubini”, mentre il sogno di Blanco è cantare con Celentano, anche se quest’anno non è al Festival. Poi conclude dicendo che gli piacerebbe un featuring con Morandi “Lui spacca!”.