Sanremo 2022, Marco Mengoni incanta con la sua “L’Essenziale”. VIDEO

Marco Mengoni è tornato per la quarta volta nella sua carriera sul palco dell'Ariston, ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2022 (GAFFE E IMPREVISTI DEL FESTIVAL - I MEME - LE FOTO PIU' BELLE DELLA FINALE - LO SPECIALE). E ha incantato riproponendo con un nuovo arrangiamento L’Essenziale, il brano con cui vinse l’edizione del 2013. "In questi giorni ho pensato al Festival del 2013, non me lo sono goduto abbastanza, avevo solo 24 anni. Ogni volta è stato diverso - ha raccontato il cantautore -. Si cresce, si fanno esperienze, ed è bello tornare per vedere come ti rapporti con il palco, quanto riesci a cambiare e a maturare. È un confronto con te stesso. E con la tua musica che cresce con te. E si diventa più coraggiosi, tanto da uscire con un disco influenzato dal soul, dal rhythm and blues, dal gospel”. Nel corso della serata Mengoni si è poi esibito in un’altra incursione musicale con il brano Mi fiderò (TUTTI GLI OSPITI DEL FESTIVAL - I LOOK DELL'ULTIMA SERATA).