Il Festival di Sanremo 2022 (LE PAGELLE DELLA FINALE - I MEME - LE FOTO PIU' BELLE DELLA FINALE)ha regalato performance spettacolari ed emozioni, in particolare nella serata dei duetti, ma non sono mancati momenti buffi e folli sia sul palco che fuori. A tenere banco sono state le sfide del Fantasanremo che hanno portato gli artisti a fare cose assurde come farsi inseguire dai carabinieri. Ci sono poi state tante battute e sketch divertenti a partire dal virologo Checco Zalone, poi l'accoppiata Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, fino all'imperdibile Drusilla Foer vestita da Zorro. Ecco i dieci momenti più simpatici dello show canoro (LO SPECIALE - LA CLASSIFICA).

Checco Zalone è il virologo Oronzo Carrisi leggi anche Sanremo 2022, Checco Zalone canta Pandemia ora che vai via: il testo Ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, è salito sul palco dell'Ariston Checco Zalone che ha portato un carico di comicità con un occhio attento all'attualità. Nei panni del virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, ha intonato "Pandemia ora che vai via", un brano idealmente scritto da un esercito di colleghi: da Burioni a Bassetti, da Galli a Crisanti, da Viola a Zangrillo. "Se dobbiamo parlare di Al Bano, me ne vado. Lo detesto. Mi ha oscurato per 50 anni, mi ha rovinato l’esistenza. Oggi le cose sono cambiate, Al Bano è il cugino del virologo Oronzo Carrisi. Il virologo a Cellino stava sotto il podologo e sotto l’estetista. Poi, è arrivato il primo tampone positivo di Cellino San Marco e mi ha salvato la vita…", ha detto sul palco Luca Medici, in arte Checco Zalone. "La fine della pandemia è una bella notizia? "No, è una brutta notizia anche per te, Amadeus. La gente esce e si diverte, lo share di dimezza…".

Drusilla vestita da Zorro leggi anche Sanremo, Drusilla Foer tra Zorro e il monologo elogio dell'unicità Tra le più apprezzate partecipazioni al Festival di Sanremo c'è stata sicuramente quella di Drusilla Foer, personaggio ideato da Gianluca Gori e co-conduttrice di Amadeus durante la terza serata. Elegante, colta, si è prestata anche a siparietti comici come quello vestita da Zorro. "Ho pensato a qualcosa di eccentrico, per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di un uomo en travesti, sicché mi sono travestita", ha spiegato ad Amadeus stupito nel vederla entrare nel palco nei panni di Zorro. "Che fa, si spoglia completamente?", ha chiesto poi il conduttore mentre Drusilla si stava togliendo il travestimento. "Farei delle grandi sorprese", ha risposto con grande ironia l'attore per poi lasciarsi andare a un'imprecazione mentre si strappava i baffi finti.

Lo sketch di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico leggi anche Sanremo 2022, lo sketch di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico Co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022 è stata invece Maria Chiara Giannetta, che ha riscosso i consensi del pubblico grazie alla sua simpatia e semplicità. Con il collega Maurizio Lastrico ha tenuto un surreale dialogo a colpi di versi di famose canzoni. "Marco se n'è andato e non ritorna più", ha detto l'attrice. "Eh, ma io rinascerò cervo a primavera", ha replicato il comico. "Io ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio", ha continuato Giannetta. "Sei chiara come un'alba" è stata la risposta di Lastrico.

Il cameraman cade durante l'esibizione di Cremonini leggi anche Sanremo, Cremonini super ospite canta un medley dei suoi successi Altro momento divertente per il pubblico, a discapito di un cameraman, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, è stato quando si è esibito come ospite Cesare Cremonini. Mentre il cantante si esibiva nel suo brano Poetica, l'inquadratura si sposta rapidamente verso il soffitto del teatro. A far comprendere cosa fosse realmente successo è stato il video con il telefonino di una persona in platea che ha ripreso il momento in cui il cameraman è inciampato ed è caduto con tutta l'attrezzatura. Il protagonista dell'accaduto è stato Manuel, poi apparso in una foto con Cremonini. "Credo che il cameraman mi abbia preso sul serio quando ho detto “io vorrei farvi volare”. Si chiama Manuel, è tra i migliori in Italia nel suo mestiere e per fortuna sta bene!! Eccoci vivi e felici dopo la performance" ha scritto l'artista.

Il disegno di Amadeus leggi anche Sanremo 2022, Jovanotti e Gianni Morandi si scatenano con un medley Sempre durante la quarta serata di Sanremo 2022, Jovanotti ha chiesto ad Amadeus di fare una rappresentazione grafica del "suo" Festival su un foglio bianco, durante il suo monologo. Ne esce fuori un disegno con un sole a forma di cuore, un teatro e tante persone felici. Ma l'errore è nella scritta: "Il festiva della gioia.. e dell'amicizia vera!!". Nella frase di Amadeus si è persa la "l" di Festival.

Emma si fa inseguire dai carabinieri leggi anche FantaSanremo 2022, bonus e malus: cosa sono e come funzionano Il Fantasanremo è stato il gioco che ha dato modo ai cantanti di fare le cose più assurde. Tantissimi gli artisti che hanno salutato l'orchestra per prendere dieci punti, o detto "papalina" sul palco o parlato con "zia Mara". Emma ha cercato di strafare e ha pubblicato un video su Instagram mentre la sua auto viene inseguita da quella dei carabinieri. "L'inseguimento quanti punti vale al Fantasanremo", ha chiesto la cantante.

Rkomi e Amadeus fanno le flessioni leggi anche Sanremo 2022, Rkomi: "Difficile far bene in quattro minuti" Sempre per "colpa" del Fantasanremo, Rkomi si è presentato a torso nudo sul palco dell'Ariston per guadagnare 25 punti. “Vai via, facciamo le flessioni prima della pubblicità, ma che ti credi? Vai bello!”, ha poi detto Amadeus divertito al cantante. Rkomi ha quindi replicato per fare in modo di guadagnare punti: “Già che ci siamo diciamo anche Papalina e FantaSanremo, ti saluta Zia Mara”. “Sì, tutti salutiamo e ora pompiamo di brutto, Papalina, Zia Mara, Fantasaremo, vai con la pubblicità vi prego“, ha risposto il conduttore.

Mahmood e Blanco, angioletto e diavoletto alle spalle di Amadeus leggi anche Sanremo 2022, le nostre pagelle della serata finale del Festival Durante la serata dedicata alle cover, Blanco e Mahmood sono entrati in scena e si sono posizionati dietro ad Amadeus, posando i volti sulle sue spalle, come una sorta di agioletto e diavoletto. Poi Blanco ha dato un bacio sul collo al conduttore che è scoppiato a ridere. Non è chiaro se il gesto sia stato fatto sempre pr prendere punti al Fantasanremo, ma le foto della scena hanno riempito i social network e si sono prestate benissimo per numerosi meme.

Quando Dargen D'amico si toglie gli occhiali leggi anche I cantanti di Sanremo 2022, Dargen D'Amico con Dove si balla. FOTO Nell'ultima puntata del Festival di Sanremo, Amadeus ha avuto la malaugurata idea di chiedere a Dargen D'Amico se si toglie mai gli occhiali da sole. La risposta, bizzarra e inusuale, è stata istantanea. Il cantante ha detto di toglierli solo in bagno e si è offerto di mostrare al conduttore come.

Sabrina Ferilli, gag sull'outfit di Yuman leggi anche Sanremo 2022, il “non monologo” di Sabrina Ferilli all’Ariston. VIDEO Tra gli ultimi a esibirsi nella serata finale del Festival c'è stato Yuman. Il cantante si è presentato con un vestito bianco, composto da pantalone e camicia abbastanza larghi. "Ma tu vista l'ora sei venuto già in pigiama?", gli ha chiesto Sabrina Ferilli. L'artista ha provato a rispondere balbettando qualcosa, ma l'effetto comico è rimasto.