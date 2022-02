Il duetto che vedrà protagonisti Tananai e Rosa Chemical , annunciato già da diverse settimane, è uno dei più attesi della quarta serata di Sanremo ( LO SPECIALE ), dedicata da programma alle esibizioni degli artisti in gara accompagnati da un ospite musicale. Rosa Chemical sarà la seconda voce sul palco per l'esecuzione del brano A far l'amore comincia tu, uno dei più grandi successi di Raffaella Carrà degli anni Settanta, rivisto stasera in chiave contemporanea da due giovanissimi esponenti della scena musicale nostrana.

Rose Chemical: i primi passi nella scena trap

approfondimento

Cantanti di Sanremo 2022 Tananai con “Sesso occasionale”. FOTO

Se Tananai sta beneficiando della partecipazione a Sanremo 2022 per aumentare la sua popolarità, arrivando finalmente al grande pubblico, stessa sorte toccherà a Rosa Chemical, artista presente nel panorama urban torinese dal 2015. Rosa Chemical è il nome d'arte di Manuel Franco Rocati, nato in provincia di Torino nel 1998. Appassionato di musica fin da ragazzino, ha scelto di chiamarsi così in omaggio a sua madre (Rosa) e alla band emo statunitense My Chemical Romance, nata nel 2001 e recentemente tornata in attività. Irriverente, dissacrante, figlio della sua epoca, Rose Chemical ha iniziato la sua scalata al successo col primo singolo del 2018, Kournikova. Precedentemente ha mosso i primi passi col nome Kranio. Nella stessa stagione, Rosa Chemical è stato modello per il brand italiano di lusso Gucci, capofila nel concetto di moda genderless. L'artista è stato scelto per il suo stile e per le sue dichiarazioni sul tema della sua sessualità: a tal proposito, ha dichiarato di non volersi attribuire alcuna etichetta in fatto di orientamento sessuale. Allo stesso modo, Chemical ha rifiutato i paragoni con altri artisti della sua generazione: paragonato da molti ad Achille Lauro per il look eccentrico, il trapper ha invece ammesso di ispirarsi a Bad Bunny, il rapper portoricano Benito Antonio Martínez Ocasio, esponente della trap latina.