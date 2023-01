Sanremo 2023, Rosa Chemical: "Con Made in Italy racconto il poliamore"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Parlando in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, Rosa Chemical in gara al Festival col brano Made in Italy, lancia un messaggio di libertà che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.



Manuel partiamo dalla storia della canzone.

Nasce da una idea del mio produttore Bdope. Avevo preso una casa nel niente per trovare l’ispirazione e dopo una serata trasgressiva il mio produttore la mattina mi balla addosso, mentre ero ancora sul letto, con una traccia del brano che poi è stato fermo per due anni e quindi lo abbiamo evoluto per portarlo all'Ariston.

Il senso del brano?



Amore libero, sesso, uguglianza, poliamore, rispetto. Spesso il mio messaggio è stato scambiato per accusatore ma io mi sento più un difensore perché sto dalla parte del più debole. Sono contro l’ingiustizia e si capisce nella canzone.

Svelaci il mistero delle due cover.

Quella più forte verrà pubblicata su Onlyfans, quella standard in una versione più clean sui social. Quest'ultima è una tavola imbandita con prodotti tipicamente italiani, dalla bottiglia di vino all'uva, dal limone al cartone della pizza e sopra dei piedi a simboleggiare che il nuovo amore schiaccia gli stereotipi. La versione non clean non mostra i piedi bensì corpo nudo con un capezzolo ben visibile.