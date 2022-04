Concerto Vasco Rossi, 28 canzoni nella scaletta del tour 2022

Nel comunicato stampa ufficiale viene annunciato uno show di due ore e mezza, tra nuove canzoni dell’ultimo album e brani mai fatti in concerto

Manca poco alla partenza del tour di Vasco Rossi . In un comunicato stampa ufficiale di Live Nation sono stati anticipati alcuni dettagli dello show, che potranno così preparare i tantissimi fan del rocker di Zocca.

Vasco Rossi, la scaletta

Stando a quanto dichiarato da Live Nation, la scaletta durerà due ore e mezza circa e comprenderà 28 canzoni. Di queste, alcune canzoni saranno tratte dall'ultimo album di Vasco Rossi, Siamo qui, altre invece sono “chicche che arrivano da molto lontano, forse mai fatte prima in concerto”. Uno dei brani che il rocker di Zocca porterà sul palco l'ha annunciata lui stesso su Instagram: si tratta di Ti prendo e ti porto via, pezzo che ha cantato l'ultima volta nel 2003 e in un medley nel 2018.