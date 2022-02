Elisa annuncia tre concerti all'Arena di Verona

In veste di direttrice artistica della terza edizione di Heroes Festival 2022, Elisa ha annunciato tre serate live che terrà all’Arena di Verona in compagnia di amici e colleghi il prossimo 28, 30 e 31 maggio. Lo scopo? Quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza della lotta al cambiamento climatico e del rispetto per l’ambiente Condividi

Inverno che va, nuova stagione di concerti estivi che viene. Dopo il successo del suo nuovo album Ritorno Al Futuro/Back To The Future, uscito lo scorso venerdì 18 febbraio in streaming e nei migliori negozi di dischi, Elisa ha annunciato sui social e via stampa che sarà la prossima direttrice artistica del celebre Heroes Festival 2022, per il quale terrà anche tre esclusivi concerti. L’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo gli inediti del nuovo album, insieme alla sanremese O forse sei tu e vecchi e nuovi successi, sarà per i prossimi 28, 30 e 31 maggio quando la cantante triestina si esibirà all’Arena di Verona.

Elisa in concerto all’Arena di Verona approfondimento Elisa ci guida nel Ritorno al futuro: "Perdere tempo è creatività" Sarà un appuntamento imperdibile per vecchi e nuovi fan della famosa cantautrice. Elisa, eccezionalmente alla guida di Heroes Festival 2022, terrà tre preziosi concerti all’Arena di Verona nelle prossime giornate del 28, 30 e 31 maggio. Con la voglia incredibile di tornare a fare musica dal vivo, Elisa promette che nell’Anfiteatro veronese non sarà sola. Con lei, per la terza edizione della celebre kermesse, che quest’anno la vede partecipare in qualità di Advocate/Champion per la campagna delle Nazioni Unite volta agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, molti amici e colleghi con la quale la voce di Luce (Tramonti a Nord Est) si sente di condividere gli ideali di cura e sostenibilità del Pianeta, a favore di una maggiore responsabilità nella lotta al cambiamento climatico. L’Arena di Verona sarà allestita per l’occasione in un “Giardino della Musica”. Ecco i 3 concerti che Elisa terrà il prossimo maggio all’Arena di Verona, occasione unica per immergersi nella delicata e versatile discografia della talentuosa cantante, oltre che di ascoltare per la prima volta dal vivo il brano sanremese O forse sei tu e gli inediti del nuovo album Ritorno Al Futuro/Back To The Future, uscito la scorsa settimana. I concerti di Elisa all’Heroes Festival 2022: Sabato 28 maggio 2022 – Arena di Verona, Heroes Festival 2022

Lunedì 30 maggio 2022 – Arena di Verona, Heroes Festival 2022

Martedì 31 maggio 2022 – Arena di Verona, Heroes Festival 2022

I biglietti per i concerti di Elisa all’Arena di Verona approfondimento Sanremo 2022, Elisa con O forse sei tu: il testo Come reso noto dagli stessi organizzatori di Heroes Festival 2022 e da Elisa sui social, i biglietti per partecipare ai concerti del 28, 30 e 31 maggio all’Arena di Verona sono già disponibili da ieri, lunedì 21 febbraio sui circuiti di vendita online Ticketone e Ticketmaster per gli iscritti al fanclub di Elisa. Lo diventeranno per tutti, presso i migliori punti vendita autorizzati, a partire da martedì 22 febbraio. Un festival eco-sostenibile all’Arena di Verona Una mansione speciale, quella di Elisa all’Heroes Festival 2022. La cantautrice italiana, fresca di secondo posto a Sanremo, non solo sarà la direttrice artistica della terza edizione del festival estivo, ma vi parteciperà in veste di rappresentante della campagna ONU sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Nonostante i piani ufficiali del progetto verranno svelati il prossimo aprile, sappiamo già che Elisa sarà promotrice di una serie di interessanti iniziative sviluppate con il patrocinio di importanti organizzazioni nazionali e internazionali che coinvolgeranno la città veronese. “Il mondo ci chiede di essere green: tutti noi dobbiamo fare la scelta giusta”, ha dichiarato la musicista per presentare i suoi concerti e lo scopo dell’evento.