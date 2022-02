Elisa ci guida nel Ritorno al futuro: "Perdere tempo è creatività"

approfondimento

A Tempo Perso affronta il tema della fragilità umana: tu credi che questo periodo ci abbia permesso di affrontarle e superarle oppure le ha accentuate?

Perdere tempo per me è importante, non avere l’ansia del tempo che corre è bello e lo dico da ansiosa, amerei perderlo. È importante per le nuove generazioni, è anti-capitalista come concetto. Perdendo tempo vengono grandi idee e bisogna anche rischiare, avere il giusto relax mentale aiuta ad avere una visione. Siamo così incasellati che rischiamo di non poter lasciare una nostra impronta. E’ una testimonianza della vita di un giovane ragazzo che attraverso il tempo perso pratica un sogno: a volte sembra non stiano facendo niente, in realtà c’è una elaborazione di chi siamo e di cosa vogliamo fare e sono elementi cruciali della vita, lì c’è un seme dell’essenza di qualcuno.

Non me ne pento è un continuum di non pentimento, non adeguamento…cosa significa oggi essere ribelli?

E il secondo capitolo della perdita di tempo. Sono contenta di chi sono e cosa faccio. La base aveva un qualcosa di solenne e incazzato. Per la prima volta ho scritto su questi bit che mi sono arrivati, per molti è lo standard ma non per me che scrivevo, e scrivo, con chitarra e pianoforte. Mi sono anche divertita nel produrla.

Molti testi sono contro il capitalismo e a tutela degli ultimi, temi per altro per i quali ti sei sempre spesa.

Sono nata nel 1977, gli anni 80 erano la mia infanzia: quella corsa sfrenata partita ovunque in occidente per raggiunge oggi un picco do crisi senza precedenti. C’è una crisi di identità sul valore degli esseri umani, sui valori che dobbiamo rincorrere, su cosa dobbiamo fare in questo tempo. Temi come ambiente e sostenibilità sono sempre stati per me centrali. Nella pandemia molte cose sono diventate evidenti. Avendo il potere di poter alzare un po’ la voce ho scelto temi importanti e non prettamente artistici e li ho messi davanti, hanno trainato il lavoro.

Così è nato il ritorno al futuro e il back to the future?

L’idea di chiamare così il disco viene da una spunto di spettacolo dal vivo, l’idea è venuta alla fine dell’ultimo tour: già immaginavo questo come scusa buona per mettere in campo un certo metodo nuovo di sostenibilità, per spingere il più possibile in quella direzione. Io sto con quelli che ci credono, sono sognatrice, idealista, ma anche una artigiana che si sporca le mani, vengo da una famiglia di operai. Li chiamo gli ultimi perché in tanti casi chi cede molto in una casa è un ultimo, i più disillusi e scaltri sono i player del capitalismo. Poi c’è una grande matrix che si parte da una parte e si finisce dall’altra. La percezione sta cambiando nelle giovani generazioni perché capiscono la vulnerabilità del sistema e del mondo stesso, gli fa avere più coraggio ma questo non viene capito dalle generazioni più grandi che non capiscono che i giovani sono già evoluti e da un’altra parte.

Drink to me è una storia di forza interiore, di voglia di cambiamento.

Immaginavo una giovane ragazza che cerca di entrare in Europa, immaginavo una giovane che ci riesce e che arriva in una grande metropoli. Immaginavo la sua forza rispetto a un adolescente di quell’età che non ha vissuto cose altrettanto pericolose. Un individuo così ha voglia di spaccare tutto. E’ quella sana irriverenza che poi è pure saggezza: fai quello in cui credi che ti renderà davvero felice.

I temi ambientali erano già presente ai tempi di Luce: c’è un afflato spirituale?

E’ innato il mio rapporto con la natura. Ho amici nati qui che non hanno il mio stesso legame con l’ambiente. Ne ho altri che sono andati via ma questa è una cosa mia che ho avuto fin da quando ero piccolina. Mi piacevano natura, fiori, alberi, cespugli…fossi andata meglio a scuola avrei considerato di diventare biologa. Mi ero costruita anche un piccolo laboratorio. Già da piccolina ero preoccupata per l’ambiente e le guerre, ero, sono troppo iper sensibile per guardare i telegiornali. Mi hanno sempre dato della bambina emotiva.

Un album in italiano e uno in inglese e la sensazione di due voci differenti. C’è anche una idea di andare all’estero con questo lavoro?

La percezione che ho di me non è quella che hanno gli altri. Si notava come cambia la voce dall’italiano all’inglese. Non mi pongo limiti, cerco di arrivare più in alto possibile. Andare all’estero sì ma non è un pensiero razionale perché quando scrivo i miei progetti hanno un cuore istintivo, a volte vanno bene altre no ma per me è un must seguire l’istinto. Gli ascolti mi ispirano sia quelli fatti negli anni, i vecchi amori tipo Jeff Buckley o gli U2, come gli attuali tipo The Weeknd, James Blake e Justin Bieber: questo un po’ influenza ma il DNA resta; assecondo la consapevolezza di un linguaggio contemporaneo che cambia. Può essere che il canto in inglese sia diverso perché da lì arrivano i miei ascolti. Anche in italiano cerco i miei riferimenti: Mina e Battisti su tutti.