Noyz Narcos, le date del tour con Virus

Il rapper romano ha annunciato il suo ritorno in tour a partire dal prossimo giugno. Ecco dove e quando Noyz Narcos presenterà il suo nuovo disco Virus dal vivo, come ospite dei migliori festival estivi italiani

Lo ha annunciato lui stesso sui social, Noyz Narcos torna finalmente in concerto per presentare il suo ultimo album Virus , uscito il 14 gennaio 2022 e subito balzato in cima alle classifiche per gli appassionati del genere. Il rapper romano darà il via il prossimo giugno ad un’entusiasmante tournée estiva fatta di ben 7 appuntamenti nei migliori festival italiani. Ecco tutti i concerti e come acquistare i biglietti d’ingresso.

Tutti i concerti del tour di Noyz Narcos

Non solo un nuovo album, Virus, alla release lo scorso 14 gennaio, e già diventato un cult tra gli amanti del genere hip hop. Per Noyz Narcos il futuro sa anche di gradito e atteso ritorno alla dimensione live, da troppo tempo dimenticata a causa dei continui stop indetti dal perdurare della pandemia. Quella del rapper e produttore discografico romano, all’anagrafe, Emanuele Frasca, sarà una tournée estiva ricca di spunti, capace di raccontare perfettamente in musica il periodo storico che tutti noi ci troviamo irrimediabilmente a vivere, servendosi delle rime autentiche di vecchi e nuovi brani di repertorio, tra i quali, per l’appunto, gli inediti del nuovo disco Virus. Roma, Lecce, Padova e poi ancora Milano, Bologna, Ancona e Firenze: ecco tutti gli appuntamenti al momento in calendario per il tour 2022 di Noyz Narcos:

Venerdì 10 giugno 2022 – Roma, Rock in Roma

Sabato 11 giugno 2022 – Lecce, Tagghiate Urban Fest

Giovedì 16 giugno 2022 – Padova, Sherwood Festival

Sabato 18 giugno 2022 – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

Giovedì 23 giugno 2022 – Bologna, Oltre Festival

Sabato 25 giugno 2022 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 8 luglio 2022 – Firenze, Viper Summer Festival

Come acquistare i biglietti per il tour 2022 di Noyz Narcos

I ticket di ingresso per partecipare al tanto atteso tour estivo 2022 del rapper romano Noyz Narcos sono già disponibili da alcune ore, alla vendita sul circuito online di TicketOne, così come in tutti i punti vendita autorizzati del marchio e sparsi sul territorio della Penisola.

Virus è il nuovo disco di Noyz Narcos

Ha fatto il suo debutto sulle migliori piattaforme di musica digitale e negli store di dischi lo scorso 14 gennaio 2022, Virus, il nuovo album di Noyz Narcos. Ottavo progetto discografico per il rapper romano, che arriva dopo il successo dei precedenti Non dormire (2005), La calda notte (2007), Verano zombie (2007), Guilty (2010), Monster (2013), Localz Only (2015) ed Enemy (2018). Accompagnato dalle musiche dei producer The Night Skinny, Sine e Mace, Noyz Narcos ha composto le sedici tracce ufficiali del disco, cui si aggiungono un’intro - presente sulle copie fisiche in CD, musicassetta e vinile - e la traccia bonus Rvssian Bag, presente solo nelle versioni su vinile e musicassetta e su CD come ghost track. In un solo giorno l'album ha totalizzato quasi 5 milioni di streaming su Spotify, con tutte le canzoni che hanno debuttato in Top 50 Italia, garantendo al progetto stesso di posizionarsi al primo posto degli album più venduti in Italia nella classifica settimanale, ottenendo in seguito anche la certificazione FIMI disco d’oro.