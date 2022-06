11/16 ©Getty

Il viaggio di un vero festival-musicale-dipendente non può di certo tralasciare la bellezza dell’Eolie Music Fest. Non solo per la musica che si potrà ascoltare durante le serate in programma dal 30 giugno al 5 luglio, ma anche per la scenografica cornice in cui sono allestiti i suoi palchi a cielo aperto, in fronte al mare siciliano. Spuntano i primi nomi degli artisti presenti con Daniele Silvestri, Samuel e Mannarino