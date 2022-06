6/23 ©Getty

Tra i cantanti più in vista dell’ultimo Sanremo e in radio e streaming con il suo nuovo singolo, La dolce vita, con Fedez e Mara Sattei, non mancano per Tananai i concerti nel sesto mese dell’anno. Ecco dove seguire l’artista milanese: Livorno – Straborgo (02/06), Cremona - Tanta Robba Festival (04/06) e Bologna - Oltre Festival (21/06)

