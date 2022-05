Måneskin, tra Tarantino e Hitchcock guarda il video di Supermodel

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Girato a Londra e diretto dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails), il videoclip vede i Måneskin, in total look Gucci, protagonisti della loro stessa sceneggiatura per il singolo “SUPERMODEL”. Combinando gli elementi classici del cinema di Tarantino e Hitchcock, la band cattura perfettamente il mood feroce della canzone e i testi giocosi, mentre si susseguono una serie di eventi catastrofici.

Prodotto dal prodigioso Max Martin e dal suo team, la band ha presentato "SUPERMODEL" all'inizio di questo mese con un'esibizione a sorpresa all'Eurovision Song Contest a Torino. L'inno rock dal sound californiano è nato pensando a una serie di personaggi che la band ha incontrato durante il periodo vissuto a Los Angeles. “You want to hang out with this supermodel, but you might get in trouble. It’s like cigarettes: you love them but you know they’re gonna fucking kill you” la band ha dichiarato nella loro recente intervista di copertina a NME Big Read.