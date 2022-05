Cesare Cremonini in concerto, le prove prima del tour estivo. VIDEO

Cesare Cremonini al lavoro per il Cremonini Stadi 2022

Manca sempre meno alla “data zero” dell’atteso tour estivo di Cesare Cremonini che per questo 2022 si terrà nei più belli e suggestivi stadi italiani dove il cantautore di Poetica sarà accolto dal caloroso abbraccio del pubblico, che finalmente ritorna in presenza. Girato in una location dallo stampo glamour, tra giochi di nero e bianco, alberi e un palco improvvisato, il cantautore bolognese è apparso ieri, domenica 22 maggio, sui social, con un primo video di backstage, dedicato agli show in preparazione per il suo tour italiano – il Cremonini Stadi 2022. Cremonini, in t-shirt bianca dedicata al suo singolo Colibrì, si mostra al microfono e al pianoforte mentre si esibisce e scambia idee con i direttori artistici dello spettacolo, su come meglio offrire lo show musicale al pubblico, che accorrerà da tutta Italia. “Giorno 7. Prove”, ha scritto Cremonini di fianco al video pubblicato, aggiungendo anche che i ritmi di preparazione sono davvero serrati, e le ore di sonno poche, ma tutto vale la pena se il risultato è quello di “portare negli stadi un mondo intero di musica”.