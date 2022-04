Cesare Cremonini, il nuovo singolo è Chimica

Cesare Cremonini canta di Chimica nel suo nuovo singolo

Sta già suonando ripetutamente sulle migliori radio italiane dalla mezzanotte di oggi, venerdì 22 aprile, Chimica, il nuovo singolo di Cesare Cremonini estratto dal suo ultimo album La ragazza del futuro (Virgin Records/Universal Music Italia). Una canzone che nel suo spiccato essere pop, racconta di quella “chimica” nei confronti della persona amata ed oggetto del proprio desiderio. Un brano perfetto da cantare e da ballare, “che proviene direttamente dall'inconscio, in uno strano vortice fatto di ricordi, sogni e immagini sedimentate dentro di noi, che la musica e il ritmo hanno il potere di risvegliare”, ha raccontato il cantautore bolognese sui social in una lunga didascalia che accompagna la cover ufficiale della nuova canzone. Un viaggio tra le sensazioni di un amore, condite da “un pizzico di malizia” che rende il testo “apparentemente diretto ed esplicito”, nelle suggestioni di un abito dai veli vaporosi che lascia intravedere la pelle nuda, le forme sensuali, il desiderio erotico senza mai mostrarlo del tutto. “Proprio come nei sogni, tutto in Chimica è surreale e le regole non esistono”, scrive Cremonini su Instagram, rifacendosi anche alle caratteristiche più tecniche del brano, capace di trasportare l’ascoltatore in un’altra dimensione fatta di ritmo ipnotico, che culmina in un ritornello con tanto di riff di basso funky e tocco di elettronica. In radio da oggi, Chimica è in realtà arrivato alla release lo scorso 24 febbraio, in concomitanza con l’uscita dell’album La ragazza del futuro di cui ne è il terzo singolo estratto dopo Colibrì e la title track.