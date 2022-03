Cesare Cremonini da Champions League: già venduti 260mila biglietti

Anche Torino è a un soffio dal sold out dopo Milano e Bari. L'album La Ragazza del Futuro e ai vertici di tutte le classifiche e il più venduto in assoluto nella categoria vinile

Dopo il sold out annunciato di Milano e Bari anche Torino si avvia al tutto esaurito (ultimi biglietti disponibili) per Cesare Cremonini che con il suo Tour Stadi 2022 sarà protagonista, questa estate, dei più grandi concerti della stagione.

La ragazza del Futuro è uno scrigno di canzoni e musiche nate nel presente, ma con uno sguardo rivolto verso il futuro. Quattordici tracce, di cui dieci canzoni legate l’una all’altra da un unico filo, scritte in un momento tra i più complessi e incerti della nostra vita, ma proprio per questo ricco di nuovi sentimenti, prospettive, sogni, desideri, visioni profetiche e speranze. Un album senza compromessi e profondamente sincero. Suonato da molti musicisti. Cantato da una voce sola. Ruvido ed elegante come le visioni che lo hanno ispirato.

Il calendario completo del live

9 giugno 2022 – LIGNANO, Stadio Teghil (data zero)

13 giugno 2022 – MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)

15 giugno 2022 – TORINO, Stadio Olimpico

18 giugno 2022 – PADOVA, Stadio Euganeo

22 giugno 2022 – FIRENZE, Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 – BARI, Stadio Arena Della Vittoria (SOLD OUT)

28 giugno 2022 – ROMA, Stadio Olimpico

2 luglio 2022 – IMOLA, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

I biglietti sono in vendita online su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Info i biglietti su > www.livenation.it/artist-cesare-cremonini-211034