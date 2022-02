Cesare Cremonini, La Ragazza del Futuro è dignità, abbracci e poesia

approfondimento

Cesare Cremonini, sold out il concerto a Milano San Siro

Cesare partiamo dall'origine de La Ragazza del Futuro.

È un disco che nasce da una riflessione molto profonda, il ruolo dell’artista musicale: sono arrivato a 41 anni nel pieno delle mie energie e con un progetto che guarda al mercato e ai live, con un tour in sette stadi più l'appuntamento conclusivo all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Mi sono posto delle sfide importanti e mi sono raccontato attraverso le canzoni. Torniamo un attimo a Sanremo (GUARDA LO SPECIALE): non andavo da anni su un palcoscenico televisivo e lì mi sono presentato come fosse un concerto tradizionale. Essere ora qui a parlare di un album di canzoni è una cosa molto importante. Dove può arrivare un artista uscendo dai confini del disco? L’album ha cambiato il suo significato e il cantautore deve darglielo, ecco perché la mia riflessione è in un viaggio che faccio da bambino: ho più ricordi da cantante che da non cantante.

Non c’è il tuo nome nel titolo ma solo Cremonini?

Cerco una musica sempre più cosmica. Una volta ci si chiamava per cognome e col cognome do una identità alla mia musica. Se poi andiamo a e bere una birra sono Cesare. Parto dalla mia storia famigliare e come identità cerco di essere il più largo possibile. Solo il mio cognome è identità. Anche Bond parte dal cognome.

Moonwalk racconta di tuo padre. È un brano di immensa dignità.

Vivere l'esperienza di un padre anziano ti insegna tantissimo, hai una libreria di ricordi in casa ed è straordinario. È la terza canzone dell'album: quando vivi il suo ultimo periodo vedi la dignità di un essere umano, vedi un corpo che se ne va accompagnato da riflessioni che continuano e la canzone parla di quei dialoghi. Chi ha avuto la fortuna e l’età di vivere quei momenti si può riconoscere in quella sensibilità. Ci sono visioni importanti non solo per me, in senso ampio un disco deve avere le braccia larghe per abbracciare la vita di tante persone.

Un disco così profondo come si colloca in un contesto discografico radicalmente cambiato?

Il mercato segue un nuovo modo di proporre e usufruire della musica. Ma un artista come me è libero, non è più schiavo. La discografia ti dice che ci sono nuove regole però fai quello che vuoi. Io non posso dire che sono fuori da un mercato, parlo a un pubblico vastissimo. In questo momento la scelta è tra paura, cavalcare la situazione o essere liberi. Dunque oggi per me è stato ancora più facile fare un disco così.

Ecco, il disco appunto...

Sono tracce molto ingombranti, ognuna ha una corposità e un significato preciso e profondo. Non sono singoli separabili, il collante è uno strumentale grezzo, ruvido, fatto in studio con musicisti straordinari. Ad esempio porterò in tour con me Davide Rossi col quale ho arricchito l’album, gli ho dato un significato di album musicale. L’album è nato con influenze diverse e in città diverse con la mia ragazza che si lamentava che ero sempre troppo concentrato. Tutto questo mi ha spinto a muovermi: è un disco aperto verso il mondo. Ci sono tante influenze che si impastano creando un mix che trasmette la sensazione di un album musicale. Con Maggese ho fatto un disco acustico, poi c’è stata l’elettronica di Greygoose e poi è arrivato Possibile Scenari che ha portato canzoni dalla poetica ingombrante: ora è venuta a salvarmi La ragazza del futuro che rappresenta femminilità, a chi parlare, a chi tendere la mano… ho pensato a un album, con alcune canzoni visionarie, che mi trascinasse verso il futuro.

In parte lo hai lavorato nei mitici studi di Abbey Road.

Non è che lavorare in Italia non abbia fascino. Qui si va oltre, lavorando nello studio dove hanno lavorato i grandi miti. Lì c’è un suono che riconosco e porto nel disco, il suono di Abbey Road è solo lì. Ha riverberi particolari, è il suono di quella stanza ed è eterno. Poi è anche un vezzo personale: quando faccio i dischi mi regalo alcune registrazioni di archi, strumenti o musicisti che mi lasciano un ricordo importante dal punto di vista sentimentale e umano.