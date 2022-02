Cesare Cremonini, sold out il concerto a Milano San Siro

I biglietti sono in vendita online su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com

e in tutti i punti vendita autorizzati. I biglietti precedentemente acquistati per il tour 2020 e 2021 resteranno validi per i nuovi appuntamenti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.



Anticipato dai singoli Colibrì e La Ragazza del Futuro, il nuovo attesissimo album in studio di Cesare Cremonini, La Ragazza del Futuro, uscirà il prossimo 25 febbraio per Virgin Records/Universal Music Italia. L’album è già disponibile per il pre-order