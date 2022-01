Cesare Cremonini, la tracklist de "La ragazza del futuro"

“È stata una giornata davvero bellissima. Mi è arrivato tutto il vostro calore per l’uscita del nuovo singolo che oggi ha aperto il sipario sul nuovo album. ‘La ragazza del futuro’ è questo, un album di canzoni e visioni nate per attraversare questo tempo al suono di un riff favoloso. Stanno arrivando altre grandi sorprese. Grazie a tutti”. È con queste parole che il cantautore bolognese – presto ospite a Sanremo 2022 – ha ringraziato innanzitutto i fan che già nella prima giornata di ieri hanno regalato al suo nuovo singolo importanti numeri di ascolti, proseguendo poi nell’annunciare tra tracklist ufficiale del disco fuori il 25 febbraio. Le canzoni presenti saranno ben 14, anticipate dalle già edite “ Colibrì ” e “La ragazza del futuro”. Un ricco elenco di titoli dei quali restano però ancora sconosciute le eventuali collaborazioni.

Cesare Cremonini racconta il nuovo album

approfondimento

Cesare Cremonini ospite di Sanremo 2022

È al mondo della stampa e dei social che Cesare Cremonini si è rivolto per raccontare di più sul concept e il forte messaggio che si nasconde dietro il progetto de “La ragazza del futuro”, tra singoli, album e cover dello stesso. “Sto pensando incessantemente, non da ora dal primo momento in cui ho scelto di realizzare un Album, ai ‘nostri’ figli, figlie, ragazzi e ragazze del futuro. Sono loro lo specchio del nostro meglio e a volte del peggio di oggi. Questa canzone che ho scritto e suonato con Davide Petrella e Alessandro Magnanini e il favoloso Steve Jordan alla batteria… è un viaggio spaziale nel mio cuore, un dialogo con il futuro, dal contenuto potente!”. Già dalla cover ufficiale del progetto, raffigurante la faccia di una donna come plasmata dalla natura di fiori, foglie e tronchi, l’ex frontman dei Lunapop aveva sottointeso la voglia di rappresentare in musica il sottile filo che lega l’uomo alla natura e alla sua giovinezza. “È nella fanciullezza, nella capacità dei più giovani di vedere un nuovo mondo, nella purezza dei sentimenti espressi nella natura, che ho trovato l’ispirazione per tutto il nuovo progetto”.

I prossimi appuntamenti con Cesare Cremonini

Il cantautore 41enne sarà un grande protagonista del panorama musicale italiano in questo 2022. Non solo la pubblicazione del suo settimo album in studio “La ragazza del futuro”, fuori il 25 febbraio, ma anche una serie di appuntamenti dal vivo, nei quali Cremonini incontrerà il suo pubblico. Prima su tutti, l’esibizione sanremese, come super-ospite di serata accanto ad Amadeus e i 25 Big in gara. Poi un ricco tour estivo nei migliori stadi italiani. Si partirà da un magico show a Lignano Sabbiadoro (9 giugno 2022) per attraversare tutta la Penisola e arrivare alla grande festa finale del 2 luglio ad Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.