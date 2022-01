Cesare Cremonini ospite di Sanremo 2022

Fino a ieri mattina erano mere indiscrezioni lanciate dalla testata ANSA. Notizia che ora trova conferma. Il noto cantautore bolognese, con un passato nei Lùnapop, sarà super-ospite all’Ariston in una delle cinque serate di musica che si terranno dall’1 al 5 febbraio 2022. Una kermesse che, anche quest'anno, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sanitarie, in un teatro chiuso e con l'obbligo di mascherine tranne durante l'esibizione. Pandemia che non fermerà però la voglia di cantare, ballare ed emozionarsi di tutti gli italiani, visto che sarà anche l’occasione unica per (forse) ascoltare dal vivo un’anticipazione del nuovo album di Cremonini , “ La ragazza del futuro ”, che arriverà ufficialmente in streaming e nei migliori negozi di dischi dal prossimo 25 febbraio . A Sanremo, Cremonini ripercorrerà con ogni probabilità anche la sua carriera di successi a partire da singoli come “Possibili scenari”, “Poetica”, ma anche “La nuova stella di Broadway” e l’ultimo capolavoro di “Colibrì”, la canzone uscita il 30 novembre.

“La ragazza del futuro” è il nuovo disco di Cesare Cremonini

Il 41enne cantautore Cesare Cremonini arriva all’Ariston (non si sa ancora con certezza in quale serata del Festival ligure sarà ospite) fresco di nuovo singolo. Stiamo parlando di “Colibrì”, il brano pubblicato lo scorso 30 novembre come prima vera anticipazione del nuovo progetto discografico “La ragazza del futuro”, che arriverà il 25 febbraio. L’artista, in un vecchio post su Instagram, parla della release di nuovi progetti, raccontandola così: “Allo scoccare della mezzanotte, vorrei farvi volare! Sono davvero felice di annunciarvi l’inizio di questo nuovo viaggio. ‘Colibrì’ è il titolo del primo singolo! Uscirà tra oggi e domani, tra il presente e il futuro, dalla mezzanotte su tutte le piattaforme! È la porta di ingresso del nuovo album “La ragazza del futuro”, in uscita il 25 FEBBRAIO 2022… ‘Colibrì’ parla dell’avversarsi di una profezia. È un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità. È un volo di quattro minuti e fa parte di un disco che sta tutto insieme, che avrà una narrazione unica. ‘Colibrì’ racconta la nascita… della ragazza del futuro. L’immagine della copertina de ‘La ragazza del futuro’ rappresenta per me un nuovo concetto dell’uomo e della natura. È nella fanciullezza e nella purezza dei sentimenti smarriti, espressi nella natura, che ho trovato l’ispirazione per tutto il nuovo progetto. Vorrei farvi volare. Sono davvero felice. Grazie a tutti!”.