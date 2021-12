Cesare Cremonini, il suo Colibrì vola con il video

Il viaggio onirico di un colibrì nel nuovo videoclip è raccontato attraverso le immagini riflesse e le suggestioni proiettate nella mente di Cremonini. Il volo di questo minuscolo volatile generando vita fa coesistere il mondo surreale e sognante con quello reale . L’animazione 3d è valorizzata dalle tecnologie di ripresa utilizzate, come il Bolt Cinema Robot e l’obbiettivo ultra macro Laowa. L’idea del 3d è stata quella di utilizzare dei filamenti volumetrici ispirati dall’iride degli occhi Cesare che creano gli environment dei decori dei vari soggetti: “Anche se oggi i contenuti visivi legati alla musica sono tantissimi e in continua evoluzione – spiega Cremonini- per me un videoclip è ancora la più importante forma espressiva per accompagnare un nuovo brano. Quando lavoro alla sua creazione cerco sempre di guardare verso il futuro, alla ricerca di nuove tecniche o sfide artistiche, ma resto sempre fedele al passato perché so che un video come una copertina o una canzone sono anche la memoria storica di un progetto musicale. Togliere la fretta del tempo e far durare ciò che porto sul mercato è l’obiettivo di qualsiasi mia creazione.”



“Colibrì” conferma nuovamente la libertà artistica e la qualità della musica di Cesare Cremonini, un artista a cui piace muoversi in quel raggio d'azione molto personale che gli permette di prendere le regole, impararle e poi piegarle alla propria ispirazione, in una continua sfida alla forma canzone. L’immagine del colibrì, che in molte culture rappresenta l’amore per la vita, il coraggio e la perseveranza, accompagna la voce di Cesare nel brano, creando versi che descrivono una ragazza, simbolo di verginità e ritrovata purezza, che raggiunge una metropoli del presente guidata dal suo volo.

Sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 il nuovo attesissimo album di Cesare Cremonini, “La Ragazza del Futuro” in molteplici versioni per gli store fisici: una bellissima versione CD a quattro ante, in vinile nero, vinile bianco con cover alternativa in esclusiva su Amazon, vinile “Crystal Red” in vendita in esclusiva sullo store digitale Universal Music Italia e, infine, uno speciale bundle in esclusiva per Amazon che include l’album in formato CD e il vinile color verde chiaro del singolo “Colibrì”.