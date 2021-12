Cesare Cremonini, il video di Colibrì dal vivo versione piano e voce

Registrata al Teatro Manzoni di Bologna e senza pubblico, è una performance intima in grado di mettere in risalto la melodia e il testo del brano

“Colibrì” conferma nuovamente la libertà artistica e la qualità della musica di Cesare Cremonini, un artista a cui piace muoversi in quel raggio d'azione molto personale che gli permette di prendere le regole, impararle e poi piegarle alla propria ispirazione, in una continua sfida alla forma canzone. L’immagine del colibrì, che in molte culture rappresenta l’amore per la vita, il coraggio e la perseveranza, accompagna la voce di Cesare nel brano, creando versi che descrivono una ragazza, simbolo di verginità e ritrovata purezza, che raggiunge una metropoli del presente guidata dal suo volo. Sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 il nuovo attesissimo album di Cesare Cremonini, “La Ragazza del Futuro” in molteplici versioni per gli store fisici : una bellissima versione CD a quattro ante, in vinile nero, vinile bianco con cover alternativa in esclusiva su Amazon, vinile “Crystal Red” in vendita in esclusiva sullo store digitale Universal Music Italia e, infine, uno speciale bundle in esclusiva per Amazon che include l’album in formato CD e il vinile color verde chiaro del singolo “Colibrì”. I prodotti in vendita esclusiva su Amazon possono essere pre ordinati qui: https://cremonini.lnk.to/lrdfamazon

A quattro settimane dall’uscita del nuovo singolo “Colibrì” e del successo ottenuto , Cesare Cremonini pubblica un’inedita versione del brano pianoforte e voce in un’emozionante performance girata al teatro Manzoni di Bologna. La clip è stata registrata senza la presenza del pubblico. Una performance “intima” in grado di mettere in risalto la melodia e il testo di “Colibrì”, profondo e pieno di significato.

“La ragazza del futuro” è il settimo album in studio di Cesare Cremonini, uno dei più prolifici e apprezzati cantautori italiani, le cui canzoni sono entrate a far parte dell’immaginario collettivo nazionale. In oltre 20 anni di carriera, Cesare Cremonini ha pubblicato 6 album come artista solista, uno come frontman della band Lunapop con il disco “…Squérez?” (l’album di debutto più venduto di sempre per una band nella storia della musica italiana), 3 greatest hits, 2 album live e un’autobiografia, “Let Them Talk – Ogni canzone è una storia”. Il suo ultimo tour, comprensivo di 4 show nei più grandi stadi italiani nel 2018 e di una leg nelle principali arene nel 2019, ha totalizzato oltre 330.000 spettatori.



Cesare Cremonini tornerà live nell'estate del 2022 con "Cremonini Stadi 2022". Si partirà il 9 giugno 2022 a Lignano - Stadio Teghil (data zero);poi il 13 giugno Milano - Stadio San Siro; il 15 giugno Torino - Stadio Olimpico; il 18 giugno Padova - Stadio Euganeo; il 22 giugno Firenze - Stadio Artemio Franchi; il 25 giugno Bari - Stadio Arena Della Vittoria; il 28 giugno Roma - Stadio Olimpico e il 2 luglio Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

I biglietti per le date, dove disponibili, sono in vendita su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati.