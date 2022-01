Cesare Cremonini, il testo di "La ragazza del futuro" nuovo singolo

Scatta la mezzanotte di mercoledì 19 gennaio ed è tempo di nuovi singoli per la musica italiana. Arriva su tutte le piattaforme digitali e in radio, “ La ragazza del futuro ”, nuovo brano di Cesare Cremonini , nonché title track del disco che verrà rilasciato a breve. Il pezzo, scritto dallo stesso cantautore bolognese con Alessandro Magnanini e Davide Petrella, e prodotto dai primi due per Virgin Records/Universal Music Italia, è il racconto in musica di un dialogo, fatto di sogni e di speranza verso il futuro che Cremonini interpreta nelle sembianze di una splendida ragazza. Un regalo per le nuove generazioni per le quali Cremonini sente di provare un forte senso di aspettativa ma anche di protezione e tenerezza. Nel testo, il cantante è accompagnato alla batteria dal leggendario musicista e produttore (che ha fatto parte anche dei Rolling Stones), Steve Jordan .

È con questo lungo messaggio condiviso su Instagram e gli altri profili social ufficiali, accanto ad un teaser trailer in bianco e nero, che ricalca molto il concept dell’album e del vecchio singolo dicembrino “Colibrì”, che Cesare Cremonini ha voluto spiegare ai fan il significato della title track del disco: “Quando è nata questa canzone ho capito di aver trovato anche il nuovo album, o meglio il suo centro di gravità, perché ‘La ragazza del futuro’ si è posata sulla tastiera del pianoforte come un veliero e immediatamente è diventata la figura centrale del mio quadro. Se ‘Colibrì’ ne raccontava la genesi, ora, ‘La ragazza del futuro’ svela il volto del disco, che ha un messaggio profondo, un filo che lega ogni canzone a quella successiva attraverso una ricerca sui nostri sentimenti smarriti. In questa canzone canto un futuro che avverto pervaso di femminilità, sensualità, coraggio, libertà, ma che sento in qualche modo anche di voler proteggere con tutte le mie forze. La canzone contiene immagini di grande inquietudine e forza ma allo stesso tempo è un canto leggero e radiofonico che ci invita a vivere il presente ballando sulle sue rovine, amando liberamente, lasciandosi alle spalle le paure del nostro tempo per andare verso ogni emozione possibile. Non abbiamo più nulla da perdere in questo senso. Balla, figlia del sole. Canta, non ti fermare! Grazie a tutti!”.