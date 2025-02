L'iconico duo britannico si esibirà il 20 luglio 2025 in piazza Napoleone nella città toscana. Questa sarà l'unica imperdibile esibizione dell'anno nel nostro Paese. Neil Tennant e Chris Lowe porteranno sul palco il loro spettacolo "Dreamworld - The Greatest Hits Live". Un evento speciale, che segna il loro ritorno nella città toscana dopo otto anni dall'ultima apparizione nella stessa kermesse

I Pet Shop Boys suoneranno all’edizione 2025 del Lucca Summer Festival . L'iconico duo britannico si esibirà il 20 luglio 2025 in piazza Napoleone nella città toscana. Questa sarà la loro unica - e dunque imperdibile - esibizione dell'anno nel nostro Paese.

Icone della cultura inglese

Con 15 album in studio e una straordinaria serie di successi, il duo ha collezionato 44 singoli nella Top 30 britannica, con 22 brani entrati nella Top 10 e quattro che hanno conquistato la vetta delle classifiche.

Le loro esibizioni dal vivo sono celebri per la fusione tra musica, teatro e scenografie spettacolari, frutto di collaborazioni con artisti di fama mondiale come Derek Jarman, Zaha Hadid e Tom Scutt. I Pet Shop Boys sono quindi un simbolo della musica e non solo: sono un’icona della cultura britannica generale.