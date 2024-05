Il Lucca Summer Festival 2024 inizia il 2 giugno con un ospite d’eccezione: Eric Clapton dà il via all'estate di concerti alle Mura urbane e in Piazza Napoleone. Tra giugno e luglio protagonisti Tedua e Geolier, Tom Morello con The Smashing Pumpinks, Rod Stewart, Duran Duran e Calcutta. E Lenny Kravitz, Diana Krall, John Fogerty, Mika, Sam Smith, Salmo e Noyz Narcos. Senza dimenticare le due date dei Duran Duran e l’evento speciale con il Maestro Riccardo Muti nell'anno delle Celebrazioni per Giacomo Puccini

Un evento speciale renderà ancora più magica l’estate di Lucca: il 28 giugno, infatti, il Maestro Riccardo Muti e l’Orchestra Luigi Cherubini, in formazione straordinaria per i suoi vent’anni, saranno alle Mura Storiche per il concerto evento nell’anno delle Celebrazioni per Giacomo Puccini.

Sarà una lunga estate da vivere a Lucca e a tempo di musica, con artisti da tutto il mondo pronti a rendere ancora più magiche le notti d’estate tra le Mura della città e Piazza Napoleone: è stata presentata l’edizione 2024 del Lucca Summer Festival, ideato e organizzato da D'Alessandro e Galli, al via ufficialmente domenica 2 giugno con l’unica data italiana di Eric Clapton. Il cantautore sarà in concerto alle 21.00, per una lunga notte di musica. Musica che prosegue il fine settimana successivo, l’8 e 9 giugno, per le date italiane di Ed Sheeran che, per la prima volta nella storia del Festival, farà ben due live.

Nove i concerti in esclusiva italiana

Dal 30 giugno la musica prosegue a Piazza Napoleone, con diciassette concerti con gli artisti più amati e da più generazioni. Il 30 giugno arrivano a Lucca gli Swedish House Mafia, mentre il 3 luglio Tedua porterà il suo live da mille e una notte nella cittadina toscana. Il 5 luglio ci sarà Geolier, che il 7 giugno pubblicherà il suo nuovo album dal titolo "Dio lo sa".

The Smashing Pumpinks, Tom Morello, Rod Stewart, Duran Duran

Il 6 luglio appuntamento imperdibile con Tom Morello e The Smashing Pumpkins, unico concerto in Italia. Il giorno dopo, 7 luglio, torna a Lucca Rod Stewart mentre l’11 ci sarà Calcutta. Attesa per Lenny Kravitz che suonerà i brani del suo nuovo album per la prima volta in Italia proprio a Lucca il 12 luglio, mentre l'elegante jazz di Diana Krall sarà in scena il 15. Il giorno seguente spazio alla musica di John Fogerty, già leader dei Creedence Clearwater.

Salmo e Noyz, Mika, Sam Smith e la doppia data dei Duran Duran

Giovedì 18 luglio a Lucca arrivano Salmo e Noyz Narcos, il giorno seguente Mika, mentre il 20 luglio - unica data italiana - Sam Smith. Il 21 e il 23 luglio, in esclusiva per l'Italia, ci saranno i Duran Duran. Il 24 spazio alla musica di Marcus Miller e i leggendari Toto guidati da Steve Lukhater. Chiusura in bellezza il 26 luglio con Gazzelle, nome di spicco della nuova scena italiana.