Il musicista britannico , considerato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, si è aggiunto alla straordinaria line up del Lucca Summer Festival . Domenica 2 giugno Eric Clapton tornerà sul palco toscano a diciotto anni dalla sua ultima partecipazione avvenuta il 7 luglio 2006. Lo show sarà il suo unico concerto nel nostro Paese nel 2024. La vendita generale dei biglietti partirà il 5 aprile.

La line up del Lucca Summer Festival 2024 vanta nomi della scena italiana e internazionale, tra i quali Ed Sheeran (FOTO) in concerto l’8 e il 9 giugno, gli Swedish House Mafia attesi il 30 giugno, Geolier (FOTO) in concerto il 5 luglio e i Duran Duran sul palco il 21 e il 23 luglio.

Ecco tutti gli artisti annunciati sino ad oggi:

Eric Clapton, 2 giugno

Ed Sheeran, 8 e 9 giugno

Swedish House Mafia, 30 giugno

Tedua, 3 luglio

Geolier, 5 luglio

The Smashing Pumpkins, 6 luglio

Rod Stewart, 7 luglio

Calcutta, 11 luglio

Lenny Kravitz, 12 luglio

Diana Krall, 15 luglio

John Fogerty, 16 luglio

Salmo e Noyz, 18 luglio

Mika, 19 luglio

Sam Smith, 20 luglio

Duran Duran, 21 e 23 luglio

Toto, 24 luglio

Gazzelle, 26 luglio