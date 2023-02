Sanremo 2023, conferenza stampa della seconda serata. IN AGGIORNAMENTO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il gesto scellerato di Blanco domina anche il giorno dopo. Il Comune di Sanremo si è rammaricato per come sono stati maltrattati i fiori esposti sul palco dell'Ariston poiché dietro ognuno di loro c'è una filiera che ci lavora per anni. Sarebbe bastata la parola scusa, che a ora non è arrivata. A portare il sorriso sono gli ascolti, che al Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) non erano così alti dal 1995. Questa sera si esibiranno gli altri 14 artisti in gara e come ospiti avremo i Black Eyed Peas, Angelo Duro e l'inusuale trio Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri.