Fuoriprogramma nella prima serata della 73ª edizione del Festival di Sanremo: Blanco, che lo scorso anno in coppia con Mahmood ha vinto la kermesse musicale con il brano Brividi, è tornato sul palco dell'Ariston come ospite per presentare il nuovo singolo L'isola delle rose, ma alcuni problemi tecnici hanno compromesso l'esibizione

