3/15 ©Ansa

L’INNO DI MAMELI – Invitati da Gianni Morandi, tutti i presenti in sala all’Ariston hanno cantato l’inno di Mameli, celebrando in questo modo anche i 75 anni della Costituzione. Morandi e Amadeus cantano con la mano sul cuore. Standing ovation finale, anche per l'orchestra, e applauso di Mattarella dal suo posto d'onore

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo