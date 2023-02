Sanremo 2023, la classifica parziale dopo la prima serata

Musica

Sanremo 2023, gli abiti della prima serata dai Coma_Cose a Elodie FOTO

Inizia la gara canora e quella dei look che interessa gli appassionati di stile ma anche a chi attraverso gli abiti vuole scoprire qualcosa di più sul senso dei brani, perché nel rapporto tra musica e moda il look degli artisti gioca un ruolo speciale. Ecco cosa hanno indossato i presentatori, la co-conduttrice Chiara Ferragni e i primi quattordici cantanti in gara a cura di Vittoria Romagnuolo

Amadeus e Gianni Morandi alzano il sipario sulla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, una kermesse sempre più di richiamo presso il grande pubblico, interessato alle canzoni quanto ai loro interpreti, ormai attentissimi all'immagine proposta agli spettatori e ai fan. Il direttore artistico e il cantante di Monghidoro esordiscono con giacche da smoking luminose. Gli stilisti sono quelli annunciati prima del Festival: Gai Mattiolo per Amadeus, Giorgio Armani per Morandi

Amadeus e Morandi scintillano sotto le luci dell'Ariston. Per il cantante, impegnato con l'inno di Mameli, un completo con giacca in velluto borgogna con collo a scialle lucido. Amadeus, invece, sceglie un completo blu con giacca con cristalli all over tono su tono. Il presentatore, celebre per le sue giacche sfavillanti, ha annunciato look ancora più glamour per quest'anno