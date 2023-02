Sanremo 2023, Marco Mengoni con Due vite. Il testo della canzone

Dopo aver vinto Sanremo dieci anni fa con L’Essenziale l’ex concorrente di X Factor è pronto per tornare sul palco dell’Ariston

Tra i big in gara a Sanremo 2023 c’è anche Marco Mengoni che è pronto ad incantare il pubblico con una nuova canzone, o meglio una ballata che gli permetterà di sfruttare nel migliore dei modi la sua voce potente e dalle mille sfumature. Due Vite è il titolo del brano scelto da Mengoni per questa nuova avventura al Festival ( LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA ) e parla di un amore che resiste a tutto e si rafforza anche solo con le piccole cose.

L’amore è stato spesso al centro dei brani di Mengoni , passando da un amore più passionale, provocatorio a quello più romantico e intenso. Due Vite parla della coppia che si basta, di due persone che non hanno bisogno di altro se non l’una dell’altra, e il resto del mondo fuori.

Attualmente Marco Mengoni è tra i vincitori più papabili secondo i bookmaker insieme a Giorgia e Ultimo, ma il cantante comunque conosce bene le dinamiche del festival. L’emozione non mancherà come sempre, ma dopo tanti concerti e i fan affezionati che gli dimostrano il loro sostegno dal vivo e sui social, il cantante romano non vede l’ora di esibirsi e regalare questa nuova canzone al suo pubblico.