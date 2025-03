Achille Lauro a sorpresa annuncia il nuovo album "Comuni mortali"

Achille Lauro torna a far parlare di sé con una notizia che ha colto di sorpresa i suoi fan: il prossimo 18 aprile verrà pubblicato il suo settimo album in studio, intitolato Comuni Mortali.

Il già attesissimo progetto discografico, che porta la firma di Warner Music Italy, è disponibile in preordine, suscitando grande curiosità tra gli appassionati di musica e gli addetti ai lavori.

Il cantautore nato a Verona ma cresciuto a Roma che nel 2019 è salito alla ribalta partecipando al 69º Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce ha voluto così sorprendere il pubblico annunciando l’arrivo di questa sua nuova fatica discografica. Il suo è un annuncio inaspettato che ha acceso l'entusiasmo dei suoi fan, segnando un nuovo capitolo per la carriera dell'artista per nascita ma romano per formazione dopo il successo di Sanremo 2025: questo nuovo album di Lauro arriva in un momento di grande fermento per l'artista, reduce dal trionfo del brano Incoscienti giovani, presentato all’ultimo Festival e accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

Non da meno, Amore disperato, che ha conquistato rapidamente la vetta delle classifiche di streaming e delle radio, ottenendo rispettivamente la certificazione Oro e Platino.

Con Comuni Mortali, Achille Lauro apre un nuovo capitolo della sua carriera, confermando la sua continua evoluzione artistica e la capacità di reinventarsi.

