Achille Lauro, da Sanremo ai palasport nel marzo 2026: date e città

È stata annunciata la nuova tournée che vede protagonista l’artista durante tutto il mese di marzo 2026 con sette concerti in giro per l’Italia; un programma ricco di appuntamenti che inizierà da Salerno per poi terminare a Firenze

Ad annunciare il nuovo "Tour Nei Palazzetti" 2026 è proprio Achille Lauro, che sul suo profilo social pubblica: “FINALMENTE INSIEME : dopo esserci abbracciati sul palco di Sanremo ieri sera, vivremo insieme la nostra storia d’amore anche nei palazzetti di tutta Italia”. Il cantautore e cantante, infatti, sta presentando sul palco del 75esimo Festival di Sanremo il nuovo brano Incoscienti giovani, una ballad ispirata a una storia vera che segna il suo percorso di maturazione, il racconto di un legame incosciente tra due ragazzi cresciuti senza amore ai bordi della periferia romana. Si tratta della quarta partecipazione in gara per l’artista veronese, di nuovo sul palco dell’Ariston, dopo aver preso parte nel 2019 con Rolls Royce, nel 2020 con Me ne frego e, due anni dopo, con Domenica. Inoltre era stato anche ospite di due edizioni: nel 2021 come presenza fissa e nel 2023 con un medley proposto in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo.

Date e palazzetti

Il 2025 e il 2026 si preannunciano anni ricchi di appuntamenti per Achille Lauro, tra il settimo album in uscita, la sua prima volta al Circo Massimo, prevista per il 29 giugno e il 1° luglio 2025, e l’annunciato tour del 2026. “Palazzetti Live” inizierà al Palasele di Eboli, in provincia di Salerno, il 4 marzo 2026, per poi proseguire al Palaflorio di Bari il 9 marzo, e alla Kioene Arena di Padova il 12 marzo. Poi ancora, Achille Lauro arriverà all’Inalpi Arena di Torino il 14 marzo, all’Unipol Forum di Milano il 16 marzo (come la sua canzone), all’Unipol Arena di Bologna il 20 marzo, per poi terminare al Nelson Mandela Forum di Firenze il 21 marzo. “Per sempre noi, Incoscienti Giovani”, scrive su Instagram dopo aver reso noto le date.

Il tour è prodotto da Friends&Partners e i biglietti sono disponibili in prevendita per i fan iscritti al canale broadcast di Achille Lauro (solo per 24 ore); mentre, gli altri biglietti saranno in vendita a partire da giovedì alle ore 14 sul sito di Ticketone e nei punti vendita autorizzati.