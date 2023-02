Sanremo 2023, Coma Cose con L'addio. Il testo della canzone

Seconda partecipazione a Sanremo per i Coma Cose , duo che stupì il pubblico nel 2021 con il brano Fiamme negli occhi . Sebbene la canzone non raccolse un grande successo durante le serate al teatro Ariston, divenne un vero e proprio tormentone nelle settimane successive. Ora il duo formato da Fausto Lama e California ritenta l’impresa e torna sul palco del Festival di Sanremo 2023 ( LA SCALETTA DELLA PRIMA SERATA ) col brano L’addio .

Chi sono i Coma Cose

approfondimento

Sanremo - Ospiti, cantanti, duetti: la guida serata per serata

I componenti dei Coma Cose sono Fausto Lama, nome d’arte di Fausto Zanardelli, e California, pseudonimo di Francesca Mesiano. Il loro due nasce quasi per caso: Fausto e Francesca lavorano entrambi in un negozio di pelletteria quando lei, ex dj, convince lui a riprendere la carriera musicale precedentemente abbandonata.