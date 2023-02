La Rappresentante di Lista, che ha confezionato uno dei brani più orecchiabili della scorsa edizione di Sanremo ancora oggi spesso in radio, ha scritto Lettera 22, il brano che I Cugini di Campagna porteranno sul palco del festival ( qui trovate tutte le news ). Nel testo e nella melodia si alternano uno stile moderno e uno più classico , lasciando spazio come sempre alla voce originale di Nick Luciani . Sembra strano eppure è vero, la band storica non ha mai partecipato a Sanremo e forse sarà “la prima e l’ultima volta” come ironizzano i quattro artisti che collaborano da anni.

I Cugini di Campagna a Sanremo

“Negli anni 70 ci invitavano sempre, ma non ci andavamo mai. Eravamo ai primi posti nelle classifiche, perché andare a Sanremo?” hanno detto durante un’intervista a Il Sole 24 Ore pochi giorni fa. Ora invece sono contenti di partecipare e con la canzone Lettera 22. Il titolo fa riferimento a una lettera non compresa nell’alfabeto che ne ha 21, nessuno riesce a trovarla per simboleggiare l’incapacità di trovare le parole giuste in alcuni momenti della vita. La band ha sottolineato che è una canzone per “tutti quei ragazzi che hanno bisogno”.