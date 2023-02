Sanremo, gli Articolo 31: "Ci accontentiamo di ultimo posto"

"Mi accontento dell'ultimo posto". È un Dj Jad scaramantico quello intervistato al Primafestival, al

fianco di J-Ax per una reunion da molti attesa. La musica è un viaggio, non sempre confortevole. J-Ax, a una domanda sul viaggio peggiore della loro vita, menziona quelli sui treni regionali dei primi anni di carriera per promuovere una formazione che poi sarebbe diventata culto per gli adolescenti degli anni '90