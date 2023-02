Black Eyed Peas a Sanremo 2023, esibizione e canzoni

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 ( SEGUI LA DIRETTA ), Amadeus sale in galleria tra l'entusiasmo del pubblico per annunciare i primi ospiti internazionali della kermesse, i Black Eyed Peas , gruppo hitmaker vincitore di 6 Grammy, con 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti in quasi 30 anni di carriera.

Black Eyed Peas, l'esibizione

I Black Eyed Peas, formati da apl.de.ap, will.i.am (già compagni di liceo) e Taboo, insieme alla cantante J. Rey Soul, si sono esibiti sul palco dell'Ariston con alcuni dei loro più grandi successo. Il gruppo di Los Angeles ha cantato Mamacita, Don't you worry e I gotta feeling, facendo scatenare tutto il pubblico. Amadeus li ha poi accolti, chiedendo loro cosa ne pensano dell'Italia. “È bellissima e le persone sono magnifiche. Ringraziamo l'Italia perché suona la nostra musica e per averci voluto qui stasera”. La band ha poi mandato anche un ringraziamento allo “zio” Tony Renis. Infine, will.i.am e gli altri hanno cantato il nuovo singolo Simply the best.