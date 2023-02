Sanremo 2023, chi sono i Black Eyed Peas, ospiti della seconda serata

Ma, come è già noto ai loro fan, Fergie non è più con loro e al suo posto è stata accolta come membro ufficiale la giovane J. Rey Soul , come ha confermato will.i.am. Fergie infatti ha scelto di ritirarsi dalle scene per fare la mamma, e i Black Eyed Peas devono fare a meno di lei. “Le vogliamo bene e ci sentiamo ogni tanto, ma adesso è concentrata a fare la mamma” ha detto will.i.am .

I successi dei Black Eyed Peas

A novembre 2022 è uscito il loro ultimo disco, Elevation, che include brani come Simply the Best insieme ad Anitta ed El Alfa, Don’t You Worry che hanno registrato insieme a Shakira e David Guetta. Alcuni dei loro album sono considerati rivoluzionari nel panorama musicale internazionale come Behind the Front del 1998 e Bridging The Gap, Elephunk e Monkey Business dei primi anni 2000. Poi hanno conquistato il pubblico con The E.N.D., The Beginning, Masters of Sun Vol. 1 e recentemente nel 2020 sono usciti con TRANSLATION che includeva la canzone usata nel film Bad Boys for Life “RITMO”. A Sanremo 2023 faranno sicuramente alcuni dei loro successi per far ballare e cantare l’Ariston durante la seconda serata di festival, l’8 febbraio 2023.