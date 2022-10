I Black Eyed Peas tornano con Anitta nel singolo "Simply the Best"

Il gruppo statunitense torna con un brano in cui le sonorità latine incontrano il loro caratteristico dance pop. Un mix che appare ancora più chiaro quando sulla traccia insieme a Will.I.AM e compagni arrivano pure la cantante (con cui avevano già collaborato in eXplosion) e il rapper dominicano El Alfa Condividi

Da un paio di anni abbondanti le stelle polari da seguire per i Black Eyed Peas sono sostanzialmente due: la dance a cavallo tra fine anni Novanta/inizio anni Zero e il sound latino. Questi due ingredienti erano già la base del DNA di Translation, l’album del 2020, e dovrebbero tornare in abbondanti quantità anche nel prossimo lavoro Elevation di cui Simply the Best rappresenta l’ultimo estratto.

Tina Turner non c’entra affatto vedi anche The Black Eyed Peas, il nuovo singolo è Girl Like Me con Shakira Simply the Best è un ibrido che conferma la passione dell’oggi trio per i ritmi latini. Un’inclinazione chiara ormai dai tempi della fortunata rivisitazione del classico bossanova Mas que nada con Sergio Mendes. Allora era il 2006 e con Will.I.Am, Apl.De.Ap e Taboo c’era ancora Fergie. La cantante ha poi lasciato il gruppo e, nel nuovo singolo, a farne in qualche modo le veci è la popstar latina Anitta. Simply the Best ricorda effettivamente i brani dei vecchi BEP ma al contempo anticipa quello che, tracklist alla mano, dovrebbe essere il canovaccio del prossimo disco: oltre ad Anitta ed El Alfa troviamo infatti nel disco tante superstar del raggaeton come Daddy Yankee e Anuel AA. Tanti sono poi gli artisti che erano già apparsi nel precedente Translation (si pensi a Ozuna o a Shakira) in un album che sembra voler proseguire un percorso evolutivo dai contorni abbastanza chiari. I Black Eyed Peas seguono ormai un sentiero ben tracciato, aggiungendo di volta in volta dei piccoli grandi elementi di novità per movimentare un po’ il tutto (come la partecipazione della tiktoker Bella Poarch in Filippina Queen).

Una nueva eXplosion approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema musica In Elevation i Black Eyed Peas promettono di ritrovare tanti amici, come detto, e Anitta appartiene sicuramente a quel cerchio magico di artisti con cui ormai il trio si trova alla perfezione. Prima di lavorare assieme a Simply the Best, la popstar brasiliana e la leggendaria band pop avevano già duettato in eXplosion, un grande successo capace di raccogliere ad oggi 41 milioni di visualizzazioni solo su Youtube. Il brano fu annunciato durante un indimenticabile concerto al Rock in Rio del 2019, in cui Anitta convinse i Black Eyed Peas a farle cantare Don’t Lie, la sua canzone preferita che i ragazzi avevano deciso di non eseguire più dal vivo. Ormai l’amicizia è così forte da far scrivere a tutti i protagonisti di questa storia un nuovo capitolo insieme, Simply the Best, che si avvale anche del rap di El Alfa. Il brano è veramente particolare perché si muove tra il cantato di Anitta, il rap latino dell’MC dominicano e un inizio che cita spudoratamente l’inno dance di fine millennio Get Get Down di Paul Johnson . Il risultato è un perfetto brano “da festa” permeato di un ottimismo ormai quasi tristemente vintage. Come ha detto Will.I.Am nel presentare la sua nuova canzone: “Per goderti la vita devi vivere nel presente… andando oltre lo stress o le tragedie. Devi essere consapevole che la vita stessa è ‘Simply The Best’”. Sarà banale ma qualcuno ogni tanto deve pur ricordarcelo.